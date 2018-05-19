Aynı mahallede iftar çadırı kuruldu

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı iftar çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ de iftar programı sonrası açıklama yaptı. Başkan Tezdiğ, “Batman Belediyesi Türk Kızılay’ı iş birliği ile Ramazan ayında Ramazan ayı boyunca şehrimizin 30 mahallesinde her gece iftar programı planlamaktayız. Dün Bağlar mahallesinde yapmış olduğumuz iftar programında 3 ila 5 kişinin menfur bir saldırısına uğramış durumdayız. Dün yapacağımız iftar programını bugün tekrardan gerçekleştirmiş olup yaklaşık iki bin vatandaşımıza iftar vermiş bulunmaktayız. Yaralılarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Bu tür provokatörlere vatandaşların uymamasını istiyoruz” dedi.