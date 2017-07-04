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04 Temmuz 2017 11:47

Ayran satılan tepeye ’Ayrancı Geçidi’ adı verildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde 1980’den bu yana yayık ayran satışı yapılan 1050 rakımlı tepeye, Karayolları tarafından “Ayrancı Geçidi” adı verildi.

Ayran satılan tepeye ’Ayrancı Geçidi’ adı verildi

04 Temmuz 2017 11:47


Gercüş’te 1980’den bu yana Güneş ailesi tarafından yayık ayran satışı yapılan 1050 rakımlı tepeye, Karayolları tarafından “Ayrancı Geçidi” adı verildi. 3 kuşaktır tepede ayran sattıklarını belirten Fuat Güneş, “80’li yıllarda yük taşıyan kamyonlar vardı. Büyüklerimiz geçimlerini sağlamak için rampa başında ayran satarlardı. Kamyon sürücülerinin zamanla buradaki ayrana rağbet göstermesinden dolayı yolculara da hizmet vermeye başladılar. Ben de 3. kuşak olarak işletiyorum ve ayrana yoğun bir talep var. Günde ortalama 150 litreye yakın ayran satışı yapıyoruz. Yıllar sonra ayran satışı nedeniyle yetkililer bu tepeye ‘Ayrancı Geçidi’ ismini verdiler. Dedelerimizden gelen ayran satışını en iyi şekilde yapmak ve müşteriyi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



“Buradan geçerken mutlaka yayık ayranı içerim”


Mardin-Batman karayolunda sık sık seyahat eden vatandaşlardan Uğur Arslan, “Haftada en az iki gün Batman’dan Mardin’e iş için gidiyorum. Buradan her geçişimde muhakkak 5 dakika oturup buranın yayık ayranını içerim. Bu sıcak havalarda burada yapılan yayık ayranının tadı daha güzel oluyor” diye konuştu.




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