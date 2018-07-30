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30 Temmuz 2018 13:11

Badminton şampiyonasına Batmanlı gençler damga vurdu

BATMAN (İHA) – Batman’da gerçekleştirilen 15 yaş altı Badminton Grup Şampiyonası’nda Batmanlı sporcular birçok kategoride derece yaparak şampiyonaya damga vurdu.

Badminton şampiyonasına Batmanlı gençler damga vurdu

30 Temmuz 2018 13:11


Batman’da 28-30 Temmuz 2018 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen 15 yaş altı Badminton Grup Şampiyonası’na katılan Batmanlı sporcular birçok kategoride derece elde ederek şampiyonaya damga vurdu. Organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, katılım sağlayan tüm illerin antrenör, sporcu ve idarecilerine teşekkür ederek, “Badminton Grup Şampiyonasında birçok kategoride sporcularımız derece yaparak bizleri mutlu etmişlerdir. Bu başarıda kuşkusuz antrenörlerimiz Salih Yıldız, Mehmet İsen, Mizgin İlhan, Serhat Kiçki ve Asiye Tanrıkulu’nun büyük emekleri vardır. Kendilerine teşekkür ederim. Derece yapan sporcularımızın aynı başarıyı üst gruplarda da göstereceklerine eminim. Kurum olarak tüm branşlarımızı aktifleştirip çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürmekteyiz” dedi.




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