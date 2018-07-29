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29 Temmuz 2018 13:39

Bahçeli’nin ’Askıda Ekmek’ kampanyasına Sason’dan destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ’Askıda ekmek’ çağrısı Batman’ın Sason ilçesinde karşılık buldu.

Bahçeli’nin ’Askıda Ekmek’ kampanyasına Sason’dan destek

29 Temmuz 2018 13:39

Bahçeli’nin çağrısı üzerine harekete geçen Sasonlu hayırseverler ’Askıda ekmek’ kampanyası başlattı.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla Türkiye’nin değişik illerinde başlatılan ’Askıda ekmek’ kampanyasına Batman’ın Sason ilçesinde de vatandaşlardan destek geldi.


Amaçlarının ekmek israfının önüne geçmek ve maddi durumu düşük vatandaşların kolayca evlerine ekmek götürebilmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Fikret Şahin, "Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerinde biz de ilçemizde bu kampanyaya destek olmak için fırınımızdan aldığımız ekmekten fazlasının parasını ödedik. Fırıncımızla anlaştık. İnşallah bu kampanyayla halkımız arasında bir dayanışma sağlanmış olur” dedi.


Tahsin Aktaş da kampanyanın bütün il ve ilçelere yayılacağına olan inancını ifade ederek, "Fakir ile zengin arasında bir gönül köprüsü olacağına inanıyorum. Ben de Bahçeli’nin başlattığı bu kampanyaya katılma fırsatı bulduğum için mutlu oldum" diye konuştu.




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