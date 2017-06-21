Bakan Veysel Eroğlu Batman’da

Kemal bey, kendi kendini boşuna yıpratıyor. Boşuna kendisini üzmesin. Geçenlerde de kaydı, neredeyse düşüyordu. Ona da ihtiyacımız var. Kendisini yormasın” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi incelemelerde bulunmak amacıyla Batman’a geldi. Valiliği ziyaret eden Eroğlu, burada açıklamalarda bulundu. CHP’nin yürüyüşüne ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eroğlu, “Demirel’in bir sözü vardı onu demeyeceğim. Biliyorsunuz yollar yürümekle aşınmaz. Ama Kemal bey kendi kendini yıpratıyor boşuna. Sonuçta bu mahkeme kararı FETÖ ile irtibatlı. Dolayısı ile bu doğru bir şey değil. FETÖ’nün 15 Temmuz’da alçak darbe girişimi ile bu milletin başına ne getirmek istediğini gördük. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozacağı gibi Türkiye’yi işgal ettirme projesiydi bu. Bunu destekleyenleri herkes biliyor. Batman’da da herkes sokaklara döküldü ve bu alçak darbe girişimine ’hayır’ dedi. Vatandaş ’acaba FETÖ’ye destek için mi yürüyor’ şeklinde düşünüyor. Edirne’ye kadar uzatma düşünceleri varmış. Bunların doğru olmadığını düşünüyorum, varsa problem gidilir, mecliste konuşulur ve birlikte çözülür diye düşünüyorum. Kendileri diyor ki bu şekilde mahkeme kararına itiraz ediyoruz. Biliyorsunuz AK Parti kapatma davası vardı, neredeyse zil çalıp oynayacaklardı. ‘Demokrasi’ diyorlar ama ben ne demokrasiye ne de yargıya inandıklarına inanmıyorum. Dolayısı ile Kılıçdaroğlu boşuna kendisini üzmesin, geçenlerde de kaydı, neredeyse düşüyordu. Ona da ihtiyacımız var. Kendisini yormasın” dedi.

“11 yeni projemiz var”

Orman ve Su İşleri Bakanlığının ve diğer bakanlıkların Batman’daki mevcut ve planlanan projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Eroğlu, “Bakanlık olarak söz verdiğimiz 13 müjdeyi tamamladık ve 11 yeni projeyi hayata geçireceğiz. 8 DSİ Genel Müdürlüğü ve 3 de Orman Genel Müdürlüğünün olmak üzere 11 yeni projemiz var. İluh Deresi ve Batman Çayı Islah Projelerini tamamlayacağız. Gercüş’ün Kayapınar beldesi kuru dere ıslah projesi, Hasankeyf antik kenti ile ilgili güçlendirme projesi ve anıt eserlerin taşınması, Hasankeyf ilçesine 320 konut ve alt yapı çalışması, Hasankeyf’te 390 konut ve çevre düzenlemesi gibi DSİ’nin projeleri var. Orman Genel Müdürlüğü olarak bu yıl 23 bin 520 dekar alanda 1 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Orman köylerine 200 bin lira kredi hibe desteği vereceğiz. Bu yıl 3 köyde 35 bin ceviz, badem ve fıstık dikimi yapılacak” diye konuştu.

“Hasankeyf Türkiye’nin en mükemmel ilçesi olacak”

Hasankeyf’e el atılmaması durumunda tarihi yörenin tamamen harabeye dönecek bir durumda olduğuna dikkat çeken Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zeynel Bey Türbesi tamamen yok oluyordu. Hatta biri dedi ki, ’bir tekme vursak yerle bir olacak.’ Biz bunları yeniden kazandırdık. Artuklu Köprüsü var, bütün taşları alınmış, gecekondu yapımında kullanılmış. Yukarı şehir jeolojik nedenlerden dolayı harap olmuştu. Dolayısıyla biz orada Türkiye’nin en muhteşem ilçesini kuruyoruz. İddia eden varsa hodri meydan. Orada olmayan ne varsa yapıyoruz. Yüksekokuldan hastanesine, müzesinden spor tesislerine kadar. Hasankeyf, gecekondusu olmayan, çok mükemmel bir cazibe merkezi haline gelecek. Mimariye uygun bir cami inşa ettik. Konutlarda vatandaş ne istiyorsa ona göre yapıyoruz.”