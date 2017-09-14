Bakanlar Batman’da fuar açılışı yaptı

Batman Şehirlerarası Otogar yanında kurulan fuarın açılışını yapan bakanlar burada birer konuşma yaptı. Türkiye’nin büyüme rakamlarını açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “2015 yılında gördüğümüz yüzde 4.9 büyüyen inşaat sektörü 2016 yılındaki o kadar olumsuzluğa rağmen yüzde 7.2 büyümüş, 2017 yılında da bu büyüme devam ediyor. İkinci çeyrek büyüme rakamlarını Allah’a hamd olsun Türkiye bu büyümeyi yüzde 5.1 gibi bir yükselmeyle büyümeyi yakaladı ve bu büyüme içerisinde de inşaat sektörü önemli bir yer almıştır. Biz bir takım mobilya ihracatlarımızı da inşaat sektörü içerisinde yapmaktayız. Özellikle yurt dışı ihracat firmalarımız üzerinden mobilya ihracatlarımızı gerçekleştirirken bu gün 2017 yılı itibari ile baktığımızda esasında bir çok firmamızın yurt dışı kanallarını da oluşturduğunu görüyoruz. Türkiye 2016 yılı itibari ile ihracatını neredeyse 8 katına çıkartarak 2.2 milyar dolar seviyelerine çıkmıştır” dedi.

“Provokasyonlara gelmeyeceğiz”

Terör örgütlerine pirim vermeyeceklerini ve provokasyonlara gelmeyeceklerini belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise, “15 Temmuz akşamını düşünün o akşam o hainler eğer başarılı olsaydı şimdi ben burada konuşuyor olabilir miydim? Onun için bizim birlik ve beraberliğimiz her şeyden önemli inanın biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe yapamayacağımız bir şey yoktur. Biz Kürt’ü,Türk’ü, Arap, Laz, Çerkez’iyle 80 milyonluk bir aileyiz. Biz beraber olursak Türkiye’yiz. Bölünmüş, küçülmüş bir Türkiye olmaz. O Devletçik olur. Ama Türkiye 80 milyon nüfuslu bir büyük devlettir. Bölgesinde gerçekten mazlumların yanında olan bir devlettir. Ama bizi küçültmeye çalışan hainlere gereken dersi siz her zaman verdiniz. Nelerden bahsettiğimi siz daha iyi biliyorsunuz. PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKPC’den hepsinden bahsediyorum. Allah’ın izni ile bunların hiç birinin gücü yetmeyecektir. Provokasyonlara gelmeyeceğiz bu günde bir provakatif hareket oldu. Ben Aysel hanımın annesine Allah’tan rahmet diliyorum bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Biz hep beraber kardeşiz onun için lütfen hiçbir zaman bölücülüğe ayrımcılığa yer yok. Hepimiz kardeşiz biz 80 milyonluk bir aile olduğumuzu devamlı söylemek istiyorum. Bu terör örgütlerinin amacı aynıdır. Türkiye’de karışıklık yaratmaktır, provokasyon meydana getirmektir. Bunlara hiçbir zaman uymayacağız. Bunları içimizden silip atacağız. Kim olursa olsun bunlara hiçbir zaman değer vermeyeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında bakanlar, fuarı gezerek esnafla sohbet etti.