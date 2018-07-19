Başarılı asker ve polislere belgeleri verildi

İlçe Kaymakamlığında düzenlenen törende Kaymakam Beyaz, terör ve asayiş olayları mücadelesi kapsamında ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. dönem milletvekiliği genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde göstermiş oldukları örnek davranış, gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma personellerini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Göstermiş oldukları üstün çalışmalardan dolayı başarı belgesi almaya hak kazanan jandarma ve emniyet personellerine belgelerini tek tek veren Kaymakam Beyaz, başarılarının devamını diledi.