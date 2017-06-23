Başbakan Yardımcısı Şimşek, Batman’da iftar programına katıldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği memleketi Batman’da düzenlenen iftar programına katıldı. AK Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş. Sporcular ve kulüp yöneticilerinin de katıldığı iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Oruçların açılıp, duaların okunmasının ardından açıklamalarda bulunan Şimşek, Türkiye’nin son 2 yıldır zor bir dönemden geçtiğini belirterek, geçen seneki hain darbe girişimi ile Ortadoğu coğrafyasındaki insanlık dramlarının sıkıntılarının Türkiye’ye yansıdığını ifade etti. Türkiye’nin bu zorlu dönemi büyük bir başarıyla atlattığını anlatan Şimşek, “Büyük bir direnç gösterdi. Türkiye bugün ekonomide ve diğer alanlarda tekrar yükseliş durumuna geçmiş durumda. Bütün bu Ortadoğu’daki sıkıntıya rağmen, darbe girişimine rağmen, teröre rağmen Türkiye ekonomisi güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor” dedi.

“En fazla yardım yapan ikinci ülke Türkiye’dir”

Türkiye’nin mazlumların yanında durmaya devam ettiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Bugün milli gelirine oranla dünyada en fazla yardım yapan ülke Türkiye’dir. Miktar olarak da Amerika’dan sonra en fazla insani yardım yapan ülkedir. Türkiye bu anlamda yine büyük bir başarı hikayesi ve insanlığa ders veren bir yaklaşım içerisinde. Bugün 3 milyonun üzerinde Suriyeli, Iraklı kardeşimize Türkiye içinde bakıyoruz. Yarım milyonuna da Suriye içinde bakıyoruz. Türkiye nerede olursa olsun, hangi inanç grubunda olursa olsun, bütün felaketlere karşı duyarsız kalmıyor, yardım elini uzatıyor. Türkiye imkanlarını içeride milleti için kullanırken yine dışarıdaki insanlık dramlarına kayıtsız kalmıyor. O açıdan da ülkesiyle, milletiyle gurur duyuyor. Türkiye ayrıca terörle mücadelede çok güçlü bir başarı sağladı. Gönül ister ki Ortadoğu’da, Türkiye’de ve hiçbir yerde çatışma olmasın, olmaması içinde elimizde geleni yaptık. Ama maalesef eğer dert hak, hukuk, adalet, demokrasi değilse yapacak bir şey kalmıyor. Ülkemizde bütün farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. Türkiye’de birçok etnik ve inanç grubu huzur içerisinde, bir, beraber ve kardeş olarak yaşama özlemi içerisinde. Bununda başarılı olması içinde hükümet olarak gerekeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Birçok alanda hayal edilemeyen yatırımları, reformları yaptık. Bölgenin Türkiye’nin batısıyla kalkınmışlık farklarını ortadan kaldırmak için tam bir seferberlik başlattık. Her alanda Doğu ve Güneydoğu’yu önceliklendirdik. Büyük yatırımlar yaptık. Temel hak ve özgürlükler konusunda çok önemli adımlar attık. Yanı başımızdaki kardeş kavgalarından, insanlık dramlarından, kaostan ders çıkartmamız lazım. Sadece ve sadece bizim teröre karşı bir, beraber ve güçlü durmamız lazım. Çünkü terör hiçbir ülkede, hiç bir millete refah, huzur, barış getirmemiştir, getirmeyecektir. Burada zarar gören yine buradaki hemşerilerimiz, kardeşlerimiz. Birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.