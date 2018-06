Başbakan Yıldırım Batman’da

Sorun HDP’nin özgür bir parti olmaması, Kandilin ve PKK’nın emrinde olmasıdır. Kürtlerden oy alıp, onların emirlerini yerine getiriyorlar. Özgür olsunlar, PKK’yı açıkça lanetlesinler, başımın gözümün üstünde yerleri var” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Batman İl Başkanlığının seçim çalışmaları çerçevesinde düzenlediği mitinge katıldı. Valilik binası önünde düzenlenen mitinge vatandaşlara hitap eden Yıldırım, Türkiye’nin ekonomisi, dış politikası, iç huzuru ve kardeşliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirtti. İçeriden ve dışarıdan Türkiye’yi hedef alan her türlü düşmanlığa karşı dimdik bir duruş sergilediklerini ifade eden Yıldırım, değerlere sahip çıkarak, ülkeyi daha da ileriye götüreceklerini dile getirdi. Türkiye’nin terörden çok çektiğine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, 40 yıldır terör yüzünden bedel ödendiğini vurguladı. En büyük bedeli de bölge halkının ödediğine işaret eden Yıldırım, terör örgütü PKK’nın Kürtler gibi bir sorununun olmadığını, Türklerin de Kürtlerin de PKK sorunu olduğunu kaydetti.

“Birbirimize daha çok kenetleneceğiz”

Türk ve Kürtlerin kardeş olduğunu, Kobani’deki olaylar sırasında 220 bin Kürt’ün Türkiye’ye sığındığını anlatan Başbakan Yıldırım, oradaki Kürtlere de kucak açtıklarını dile getirdi. Yıldırım, dertlerinin Kürtler değil, gençleri dağa çıkaran bölücü terör örgütü olduğunu aktararak, “Gençler okuyacak, bu alçaklar gençlerimizi dağa çıkaramayacak. Onun için sevgiyle, birlik, beraberlik ve hoşgörüyle birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve birlikte Türkiye olacağız. Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden her türlü oyunu sabırla kararlılıkla kenetlenerek bozacağız. Ramazan ayı kaynaşmak ve kenetlenmek için önemli bir fırsattır. Sen ve ben davasını bir tarafa bırakıp, kardeşlerimize karşı hoşgörülü davranacağız, düşmanlarımıza karşı cesur olacağız. Biz Suriye ve Afrin’e bu alçak terör örgütünün oradaki Kürtlere de, Araplara da zulmetmesi nedeniyle gittik. Oraya gidişimizin nedeni oradaki kardeşlerimizin sorunlarını çözmek. Onların mal ve can güvenliğini sağlamaktı. Bütün vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Tek bir insanımızın gönlünün bile kırılmasına rıza göstermeyiz. Bu ülkenin tek bir evladının kaybolması, hayatının kararmasına asla rıza göstermeyiz. Bir tek gencimizi ve insanımızı dahi terör örgütlerine feda etmeyiz. Ayrımcılık yapan kimseyi aramızda barındırmayalım” dedi.

“Oyunlara karşı kayıtsız kalmayacağız”

Siyasi partilerle hiçbir sorunlarının olmadığını ifade eden Başbakan Yıldırım, HDP ile de hiçbir sorunlarının olmadığını, HDP’nin özgür bir parti olmaması, Kandil ve PKK’nın emrinde olmasının sorun olduğunu belirtti. Kürtlerden oy alıp, Kandil ve PKK’nın emirlerine yerine getirdiklerini ve dağ ne diyorsa onu yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Özgür olsunlar, PKK’yı açıkça lanetlesinler, başımın gözümün üstünde yerleri var. Yoksa halkı isyana çağırıp, kan gölüne döndürmek, Yasin Börü’yü alçakça katletmek insanlık değildir. Kürtlerin hakkını, hukukunu korumak hiç değildir. Onun için uyanık olacağız. Dost kim, düşman kim iyi bileceğiz. Bölgemizde oynanan oyunlara karşı kayıtsız kalmayacağız. Niye bizim kardeşlerimizi ömrünün baharında dağlara götürülüyor, onlara daha güzel bir gelecek hazırlamak varken.”

“Paralar dağa, Kandil’e gönderiliyordu”

Batman Havalimanı’nın 10 yıl önce baraka olduğunu ve izin alınarak içeri girildiğini dile getiren Başbakan Yıldırım, “Şimdi Batman bölgenin en güzel havalimanına sahip. 500 bin yolcu kullandı geçen sene. İnşallah bu sene 750 bine çıkacak. Önceki belediye zamanında geldim, yollar pislik ve toprak içinde, altyapı berbat bir durumdaydı. Belediye hizmetlerine aktarılması gereken paralar dağa, Kandil’e gönderiliyordu. Oradan da bunlar mermi oluyor, silah oluyor vatandaşlarımıza geri dönüyordu. Ama şimdi bütün bunlar sona erdi. Bakın Batman güzelleştikçe güzelleşiyor. Batman’a geçtiğimiz 10 yıl içerisinde çok önemli hizmetler yaptık. Çevre yolunu tamamladık. Şehir geçişlerini yaptık, hizmete aldık. Kavşakları, Batman-Diyarbakır bölünmüş yolunu yaptık. Bundan sonra da hizmetlerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

“Darbele, terör ve ayrımcılık tarihe karışacak”

24 Haziran’ın Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olacağını anlatan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“Darbeler, vesayetler, terör, ayrımcılık ve bölücülük bir daha geri dönmemek üzere tarihe karışacak. Türkiye mutlu yarınlara sizlerle birlikte ulaşacak. Türkiye’de vesayetin adı nedir biliyor musunuz. Vesayet denince akla CHP gelir, eski tek parti dönemlerini düşünün darbeleri düşünün. Bunların arasında hep CHP olmuştur. Bugün Batman’da bir dikili taşı olmayanlar konuşmaya gelince maşallah mangalda kül bırakmıyorlar. Önce bir eseriniz olacak, Batman’a hizmetiniz olacak. Batmanlı kardeşlerimize bugüne kadar hangi hizmetiniz oldu. CHP’nin adayı diyor ki, ‘Amerikalılar beni aradı, FETÖ’nün iadesi yanlış ve eksik olarak talep etmişiz.’ Sayın İnce önce açıkla bakalım seni kim aradı. Teksas’tan mı, Arizona’dan mı yoksa Pensilvanya’dan mı aradılar. ‘Amerika anavatanım’ diyen bir FETÖ’cü seni işletmiş olmasın. Kimlerin sözüyle bu ülkenin cumhurbaşkanına iftira ediyorsun. Bu işin doğrusunu öğrenmek istiyorsan adalet bakanımıza git, sana evrakları göstersin, gerçek nedir görmüş olursun. Sen bu memleketin cumhurbaşkanı adayısın. Sözlerine dikkat etmen gerekir. Yalanla siyaset olmaz, memlekete hizmet hiç olmaz. Bunların AK Parti’den öğreneceği çok şey var. AK Parti hareketi dürüstlüğü merkezine koyan bir harekettir. Her bölgemizin, her şehrimizin mutluluğu, her insanımızın gülen yüzü bizim için önemlidir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Her türlü farklılığa rağmen ortak olan bir özelliğimiz var, hepimizin gözünden akan yaşların rengi hep aynı. Acılar da ortak, sevinçler de ortak.”

“Terör yüzünden yatırım gelmiyor”

Batman’a 100 lira yatırım yapana, 116 lira teşvik verdiklerini ancak istediklerin yatırımı göremediklerini belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Terör algısı ortadan kalkmadan insanlar yatırıma gelmiyor. Bunlardan kurtulmanın yolu birliğimize, beraberliğimize gözümüzün ışığı gibi bakmamız. Cumhur ittifakı olarak biz MHP ve BBP ile beraber bu seçimlere giriyoruz. Ülkemizin ne büyük tehdit altında olduğunu görüyorsunuz. Ülkemizde oynanan oyunları biliyorsunuz. PKK uzantısı YPG örgütleriyle dost bildiğimiz bazı ülkelerin ne işler çevirdiğini biliyorsunuz. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat diyoruz. Gücümüzü birleştirerek her yerde bir olacağız, beraber olacağız. Doğu da, batı da, kuzey de, güney de bizim. Hep beraber daha güzel günlerde birlikte olacağız.”

“Terör örgütüne hak ettiği cevabı verdik”

Gençlerin alçak terör örgütünün pençesinden kurtardıklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, bu sene dağa çıkan gencin hemen hemen kalmadığına dikkat çekti. Yurtiçinde bölücü terör örgütüne hak ettiği cevabı verdiklerini, yurtdışından ülkeyi rahatsız edenlere de gereken karşılığı vermeye devam ettiklerini anlatan Yıldırım, “Ret ve inkar politikalarını sona erdirdik. Kim olacağımıza biz karar vermedik. İster Türk, Kürt, Zaza, Laz, Türkmen olalım ama yaratan rabbimiz bir. Anadilde eğitimi serbest bıraktık. Çocuklarımız istiyorsa Kürtçe okuyorlar. Kürtçe TV ve gazete kurmanın önündeki engelleri kaldırdık. Irak ve Suriye’deki Kürt kardeşlerimizle bizim bir derdimiz yok. Tek derdimiz gençlerimizin hayatını karartan bölücü terör örgütleridir. Engelleri aşa aşa yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir terör ve zararlı faaliyet kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacak. El ele verdik, biz olduk ve bu davayı birlikte sahiplendik. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında 15 Temmuz’da nasıl diddik durdursak 24 Haziran’da da aynı şekilde durmaya hazır mısınız. Bütün saldırıları birlikte aşacağız” dedi.

“Dünyanın en büyük 6 projesini yaptık”

Son 16 yılda Türkiye’ye büyük eserler kazandırdıklarını ve son 10 yılda dünya genelinde yapılan 10 büyük projeden 6’sının Türkiye’de yapıldığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü ve şimdi de Çanakkale Köprüsü’nü Türkiye yapıyor. Kanal İstanbul’u da yapacağız. Her ne kadar Muharrem İnce yaptırmam diyorsa da göreceğiz 24 Haziran’da. Ülkemizi bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, milleti birleştirdik, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürmeyiz. Hızlı tren hatları, şehir hastaneleri ile ülkemizi donattık. Şimdi Batman’a yeni bir kadın doğum hastanesi yapılıyor. Önümüzdeki süreçte 500 yataklı çok büyük bir hastane yapmayı da planlıyoruz. O büyük hastaneyi yaparsak tıp fakültesi olmadan olmaz. Onu da önümüzdeki zaman içerisinde gündeme alacağız. Batman için yapılan kavşakları, yolları anlattım. Batman’ı doğalgazla buluşturduk. Bütün bunlar AK Parti iktidarı ile gerçekleşti. Türkiye kalkınırken, bütün şehirlerimizde hizmet götürürken, Batman’ı da unutmadık. Her ihtiyacını karşılamak için seferber olduk. 16 yılda Batman için birçok projeyi gerçekleştirdik. Bugüne kadar Batman’a 16 milyar liralık yatırım ve hizmet sağladık. 3 bin 640 yeni derslik yaptık. 2007’de Batman’a üniversite kurduk. Şimdi müjdeyi veriyorum sıkı durun, 15 bin seyirci kapasiteli yeni bir stadyum yapıyoruz. Mevcut stadyumu millet bahçesi yapıyoruz. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırmak için 5 hastane yaptık. Batman’ı Diyarbakır’a ve Siirt’e bölünmüş yollarla bağladık. Güney çevre yolunu tamamladık. Kuzey çevre yolu, Savur yolu ve Sason-Muş yolu olmak üzere 8 projeye halen devam ediyor. Bunları da birlikte gerçekleştireceğiz. Batman genelinde 4 bin 500 tane TOKİ yaptık. 700 konutun yapımı da devam ediyor. Ilısu Barajı da bitmek üzere. Bu baraj faaliyete geçtiğinde ekonomimize 1,5 milyar liralık katkı sağlayacak. Ve Ilısu Barajı’nın bir uçtan diğer uca uzunluğu 150 kilometrelik bir göl oluyor. Batman’a deniz geliyor. Turizm ve balıkçılık artıyor. Batman’ın uzun süreli su problemi çözüyoruz. Batman’ın 2050’ye kadar su problemi olmayacak. Sizler 16 yıldır AK Parti’nin yaptıklarını biliyorsunuz. Bu hizmetlerin bundan sonra da aralıksız sürmesi için 24 Haziran çok önemli. Büyük hedeflere birlikte yürümek için 24 Haziran büyük gün.”