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02 Mayıs 2018 16:53

Başkan Aksoy, Ebru sergisi açılışına katıldı

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde gerçekleştirilen bulut temalı Ebru sergisi açılışına katıldı.

Başkan Aksoy, Ebru sergisi açılışına katıldı

02 Mayıs 2018 16:53


55 değişik eserin yer aldığı bulut temalı Ebru resim sergisinin açılışı Başkan Vekili Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Aydın Durmuş ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Klasik, minyatür Ebru sanatından örnek çalışmalarının yer verildiği sergi hafta boyunca açık olacak. Kampüste açılan sergide, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri kendi eserlerini sergileme imkanı buluyor. Sergilenen çalışmaları tek tek inceleyen Belediye Başkan Vekili Aksoy, eserlerin birbirinden güzel olduğunu ifade ederek emeği geçenleri ve öğrencileri tebrik etti.




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