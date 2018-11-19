Başkan seçildi, ‘Kahkaha yogasını' getirdi

Batman'da özel bir okulda meclis başkanlığı için adaylığını koyan ve seçilmesi durumunda öğrencileri “kahkaha yogasıyla” buluşturacağı vaadinde bulunan 7'nci sınıfı öğrencisi, başkan seçildi ve vaadini yerine getirdi. Etkinliği izleyen öğrenciler, dakikalarca kahkaha attı.

Batman'da özel bir okulda meclis başkanlığı için adaylığını koyan 7'nci sınıf öğrencisi Beste Kesenci (12), adaylık sürecinde seçilmesi durumunda okulu “kahkaha yogasıyla” buluşturacağını vaat etti. Yapılan seçimlerde ortaokul meclis başkanı seçilen Kesenci, kolları sıvayarak, hemen vaadini yerine getirdi. Okul salonunda yapılan “kahkaha yogası” etkinliğine katılan öğrenci ve öğretmenler, dakikalarca kahkaha attı.

Okulunda ortaokul meclis başkanlığı seçimleri için vaatlerde bulunmaları gerektiğini anımsatan Kesenci, “Ben de kahkahanın insan yaşamındaki ne kadar önemli bir yer tutabileceğini düşündüm. Bu nedenle ‘kahkaha yogasını' vaatlerimin arasına ekledim ve başkan seçildim. Daha sonra Kahkaha Yogası Eğitmeni Şengül Demir'i Batman'a davet ettim. Bu yolda bana en büyük desteği sunan aileme ve beni seçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.

Annesi Fulya Kesenci, kızının hayallerinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatarak, “Benim için önemli olan Beste'nin hayalleri ve bu hayallerini gerçekleştirildiği gördüğü andaki mutluluğu. Bundan dolayı ailesi olarak kızımızı her konuda destekliyoruz” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz bu anlamda marifetlerini gösteriyorlar”

Okul Müdür Yardımcısı Celal Demir, okulda her sene meclis başkanlığı demokrasi seçimlerini en güzel şekilde yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimiz bu anlamda çok marifetlerini gösteriyorlar. Seçimlerde çok aday çıkıyor. 242 öğrencimiz var, bu 242 öğrenci arasında 12 aday çıktı. Bu adaylık sürecinde öğrenciler kendi sınıflarında oylama yaparak seçtiler. Bu 12 adaydan sonra 12 öğrenci kendi arasında meclis başkanı seçti. Bu anlamda en çok vaat veren Beste, seçildi. O da bu anlamda vaadinde bulunduğu Şengül hanımı getirmenin mutluluğunu yaşadı. Biz de çok mutlu olduk. Çünkü vaatlerini yerine getirdi. Bir öğrencinin vaadini yerine getirmesi bizi çok daha mutlu etti. Şengül hanıma da teşekkür ediyoruz, Ankara'dan buraya geldiği için.”

“Beste hayal kurdu, ben de koşarak geldim”

Kahkaha Yogası Lideri, Sosyolog, Meslek Belgeli Koç ve Aile Danışmanı Şengül Demir ise “Sevgili Beste çok değerli bir şey yaptı. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Bir hayal kurdu, bu hayalde kahkahayı Batman'a getirmekti, ben de koşarak geldim. Öğrencilerle çalışıyorum, yetişkinlerle çalışıyorum. Aslında ‘kahkaha yogası' benim sevinci taze tutmak için çok güzel bir teknik. Bu teknik Hindistan'da oluşturulan bir tekniktir. Ben de çok değerli Eser hocamızdan aldım eğitimi. ‘Kahkaha yogası lideri' yetiştiriyoruz. Kahkaha Yogası öncelikle kişilerin ‘mış' diye attığı kahkahalardan sonra, gerçeğe dönüşen kahkahaların vücuda yansıttığı, vücut kimyamızın değiştiği, aynı zaman da öğrenciler için özelikle dikkat, algı ve derslere verdiği tanımlara değişmek için kullandığımız bir tekniktir. Sevgili Beste'ye çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.