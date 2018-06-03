Başkan Uçar, çocuklara pamuk şekeri dağıttı

Sason Aykut Ozan Mahallesi’nde bulunan İhsan Badur Çocuk Parkı ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Cuma Uçar, ilçeye kazandırılan parklarla çocukların oyun oynayacağı, ailelerin de rahat ve güzel vakit geçirebilecekleri alanlar kazandırdıklarını belirtti. Başkan Uçar, “İlçemiz Sason’da çocukların oyun oynaya bilecekleri bir park yoktu. Göreve geldiğimiz gün yaptığımız ilk işlerden biri de çocuklarımıza son derece modern olan İhsan Badur Parkı’nı yapmak oldu. Daha sonra sunduğumuz proje ile ilçemizde vatandaşa rahat bir nefes aldırılan, ailece piknik yapabilecekleri ve içinde çocuk oyun parklarının bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nı yaptık. Parklarımızda sürekli güvenlik elemanı ve temizlik personeli bulunduruyoruz. Dolayısıyla parklarımız hem güvenli hem de çok temiz oluyor. Çocuklarımızı sevindirme adına önümüzdeki aylarda da benze çalışmalarımız olacaktır” dedi.