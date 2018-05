Başkan Uçar, ‘Doğu’dan İstanbul’a Kadın Eli’ sergisini ziyaret etti

Başkan Uçar, Sultanahmet meydanında GAP Bölge kalkınma İdaresi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nin (ÇATOM) işbirliği ile bu yıl 12’ncisi düzenlenen, “Doğudan İstanbul’a Kadın Eli” sergisinde Muhsine Bozkurt öncülüğünde açılan Sason standını ziyaret ederek, sergilenen ürünleri inceledi. Sergilenen ürünlerin batman ve yöresine ait motifler içerdiğini belirten Başkan Uçar, açılan stanttın İlçe tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Uçar “Kadınlarımızın el emeği göz nuru olan bu ürünlerin İstanbul’da sergilenmesi ilçenin tanıtımına da katkı sağlayacaktır. Bölgemize has çeyizliklerin ve kadınlarımızın elleri ile hayat bulan çeşitli dikiş nakış ürünlerinin yanı sıra ilçemize has Sason balı da bu stantta yerini aldığını görüyoruz. Bizler belediye olarak kadınlarımızın bu girişimciliğini her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Kadınlarımızı bu güzel başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.