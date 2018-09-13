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Başkan Uçar'dan yeni Kaymakam Özdalı'ya hayırlı olsun ziyareti

Batman’ın Sason İlçe Belediye Başkanı Cuma Uçar, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Sason Kaymakamlığına atanan Kaymakam Abdullah Özadalı’yı makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı Cuma Uçar, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Sason Kaymakamlığına atanan Kaymakam Abdullah Özadalı'yı makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Geçtiğimiz günlerde Sason'daki görevine başlayan Kaymakam Özadalı'yı makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Uçar'a, Yücebağ Beldesi Belde Başkanı Atila Çetinkaya ve Sason Belediyesi meclis üyeleri eşlik etti. Yeni görevinde Kaymakam Özadalı'ya başarılar dileyen belediye Başkanı Uçar, bütün işlerinde her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek, birlikte faydalı projelere imza atacaklarına inandığını belirtti.

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