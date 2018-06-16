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16 Haziran 2018 12:47

Başkan Uçar’ın Bayram Mesaisi

Batman’ın Sason İlçe Belediye Başkanı Cuma Uçar, Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşların bayramını kutlayarak hastane ve mezarlık ziyaretinde bulundu.

Başkan Uçar’ın Bayram Mesaisi

16 Haziran 2018 12:47


Ramazan Bayramı kutlamaları çerçevesinde vatandaşlarla cumhuriyet meydanında geleneksel hale gelen bayram kahvaltısında çorba içen Başkan Uçar, akabinde ilçe kabristanını ziyaret ederek dua etti. İlçe mezarlığında hayatını kaybedenler için dua eden Başkan uçar, “Bizim kültürümüzde mezarlıkları ziyaret edip büyüklerimize ve mezarlıkta bulunan rahmetliler için dua etmek önceliklerimizdendir. Dünya hayatı geçicidir. Bizlerde yarın ahirete intikal ettiğimizde bizden sonra gelecek olanlarında bizleri hatırlamaları ve mezarlığımızda dua etmelerini istiyorsak bu geleneği onlara da aşılamalıyız” dedi.


Uçar, daha sonra hastane ziyaretinde bulunarak hastaların bayramını kutladı.




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