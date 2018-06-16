Başkan Uçar’ın Bayram Mesaisi

Ramazan Bayramı kutlamaları çerçevesinde vatandaşlarla cumhuriyet meydanında geleneksel hale gelen bayram kahvaltısında çorba içen Başkan Uçar, akabinde ilçe kabristanını ziyaret ederek dua etti. İlçe mezarlığında hayatını kaybedenler için dua eden Başkan uçar, “Bizim kültürümüzde mezarlıkları ziyaret edip büyüklerimize ve mezarlıkta bulunan rahmetliler için dua etmek önceliklerimizdendir. Dünya hayatı geçicidir. Bizlerde yarın ahirete intikal ettiğimizde bizden sonra gelecek olanlarında bizleri hatırlamaları ve mezarlığımızda dua etmelerini istiyorsak bu geleneği onlara da aşılamalıyız” dedi.

Uçar, daha sonra hastane ziyaretinde bulunarak hastaların bayramını kutladı.