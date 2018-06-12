Başkan Vekili Aksoy, fıskiyeli havuzu inceledi

Dörtyol Kavşağı olarak bilinen Cihan Kavşağı’nda yapımına bir süre önce başlanan ve özel sistemle 150 değişik figür ve renk ile 20 metre yüksekliğe kadar su fışkırtma kapasitesi olan fıskiye projesi tamamlandı. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, fıskiye projesinde teknik ekiple bir araya gelerek, fıskiyenin farklı figürlerini yerinde inceleyerek yapılacak animasyon çalışması ile ilgili bilgi aldı. Havuzu gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirirken Başkan Vekili Aksoy’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edip, Batman’a kazandırdığı fıskiye projesinden dolayı Aksoy ve ekibini kutladı.