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12 Haziran 2018 17:27

Başkan Vekili Aksoy, fıskiyeli havuzu inceledi

Batman Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanıp Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan fıskiyeli havuz çalışması tamamlandı.

Başkan Vekili Aksoy, fıskiyeli havuzu inceledi

12 Haziran 2018 17:27


Dörtyol Kavşağı olarak bilinen Cihan Kavşağı’nda yapımına bir süre önce başlanan ve özel sistemle 150 değişik figür ve renk ile 20 metre yüksekliğe kadar su fışkırtma kapasitesi olan fıskiye projesi tamamlandı. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, fıskiye projesinde teknik ekiple bir araya gelerek, fıskiyenin farklı figürlerini yerinde inceleyerek yapılacak animasyon çalışması ile ilgili bilgi aldı. Havuzu gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirirken Başkan Vekili Aksoy’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edip, Batman’a kazandırdığı fıskiye projesinden dolayı Aksoy ve ekibini kutladı.




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