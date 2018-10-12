Başvuruyu son günlere bırakmayın

Batman'da imar barışına başvuralar devam ediyor.

Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdür Muzaffer Özkan, vatandaşların bir an önce başvurularını yapması gerektiğini belirtti. Vatandaşların e-Devlet üzerinden kendilerinin başvuru yapabileceğini de söyleyen Özkan, “Bugüne kadar 14 bin 182 kişi yapı kayıt belgesi için başvuru yapıldı. Başvurular 31 Ekim'de son bulacak. İlk başvuruyu vatandaşlar hiçbir aracıya gitmeden ve ücret ödemeden kendileri e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilirler. İlk başvuru işlemi tamamlandıktan sonra imar barışı için ödemeler de 31 Aralık 2018'e kadar yapılabilir. Ancak vatandaşlardan talebimiz başvurularını özellikle son günlere bırakmasınlar. Son günlerde sistemlerde yoğunluk yaşanabileceği için mağdur olmalarını istemeyiz” dedi.