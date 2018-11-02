Batman 122 ülke ve 304 şehirde tanıtılacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) Skylife Dergisi'nin Kasım ayı sayısında Batman, 12 bin yıllık geçmişe sahip antik kent Hasankeyf ve Sason'a toplam 5 sayfada yer verilerek THY'nin sefer yaptığı 122 ülke ve 304 şehirde tanıtımı yapılacak.

Batman'ın turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi için Skylife dergisinde yer almasının önemli olduğunu ifade eden Türk Hava Yolları Batman Müdürü Melih Torlak, Türk Hava Yolları'nın uçuş yaptığı 122 ülkedeki 304 şehirde Batman'ın tanıtılacağının altını çizerek hem ulusal hem de uluslararası mecralarda daha etkin tanıtım çalışmalarının yapılması gerektiğini belirtti. Batman'daki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelen Torlak, “Batman şehir algısını olumlu anlamda güçlendirmemiz gerekir. Şehre ilk kez gelen hemen hemen herkes ‘Biz Batman'ı böyle bilmiyorduk' demekte, ziyaret eden herkes olumlu izlenimlerle ayrılmaktadır. Daha çok kişiyi Batman'a davet etmemiz ve şehri deneyimlemesini sağlamalıyız. Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları olarak bir araya gelerek bir sinerji oluşturmalıyız. Türk Hava Yolları olarak turizmin gelişimi için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Torlak, ayrıca Batman şehrinin tanıtımı için farlı projeleri önümüzdeki dönemde uygulamaya geçireceklerini de ifade etti.