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25 Haziran 2017 15:37

Batman bayrama tertemiz girdi

Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın bayramını daha temiz ve bakımlı bir çevrede geçirmeleri için bayram sabahına kadar çalıştı.

Batman bayrama tertemiz girdi

25 Haziran 2017 15:37


Kenti, bayram öncesi yoğunluktan kaynaklı kirlilikten arındırmak için program yapan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram günü öğle saatlerine kadar yoğun bir şekilde çalıştı. 400 personeli ile sabahlayan Temizlik Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını 30 adet çöp toplama aracı, 10 süpürge makinesi, 6 kepçe, 8 kamyon ve 2 arazöz ile gerçekleştirdi. Tüm mahalleler, cadde ve sokaklar süpürüldükten sonra yıkandığını belirten Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “Ekiplerimiz, bayram arifesinden bayramın ilk günü öğle saatlerine kadar yoğun bir şekilde çalıştı. Halkımızın bayram günü çevre ve görüntü kirliliğiyle karşılaşmamaları için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürdü. Meydan ve Çarşı Mahallelerimiz başta olmak üzere tüm mahallelerimizin cadde ve sokak genel temizliklerinin yanı sıra Turgut Özal Bulvarı, Atatürk Parkı, Gülistan Caddesi, Cumhuriyet Meydanında bayram alışverişi için kurulan tezgahların ardından biriken çöpler temizlendi. Halkımızın bayrama güzel bir ortamda girmesi için gerekli koşullar sağlandı” dedi.




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