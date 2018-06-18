Batman Belediyesi 210 bin kişiye iftarlık dağıttı

Atatürk Parkı sabit olmak üzere, kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofralarında 7’den 70’e toplumun her kesimi ile iftar yemeğinde buluşarak iftarlık dağıtımı gerçekleştirildi. Belediye tarafından farklı noktalarda kurulan iftar sofralarında 210 bin kişiye iftarlık dağıtımı gerçekleştirilirken, Ramazan ayı boyunca 150 bin kişiye de Atatürk Parkı’nda dondurma, pamuk şeker, şekerli elma, şerbet ve çay ikramları yapıldı. Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, dar gelirli aileler için hazırlanan 2 bin 400 gıda kolisini de tespit edilen dar gelirli ailelere ulaştırarak ailelerin mutfak ihtiyacını karşıladı.