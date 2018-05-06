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06 Mayıs 2018 15:08

Batman Belediyesi hentbol takımı Süper Lig’e çıktı

Batman Belediyespor Erkek Hentbol Takımı Türkiye Erkekler 1.

Batman Belediyesi hentbol takımı Süper Lig’e çıktı

06 Mayıs 2018 15:08

Lig 2017-2018 Can Çağnay Sezonu’nda ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.


Erkek Hentbol takımı, Yozgat Bozok Spor Kulübü hentbol takımını deplasmanda 37-29 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Batman’a şampiyonluğu getirdi. Türkiye Erkekler 1. Lig 2017-2018 sezonunda 24 hafta boyunca gösterdiği üstün performansla 22 galibiyet elde edip 46 puana ulaşarak süper lige şampiyon olarak çıkmayı başaran Erkek Hentbol Takımı bu büyük zaferi ile Batman’a bir ilki yaşattı. Daha önce süper lige çıkmayı garantileyen Erkek Hentbol Takımı son haftalarda oynadığı mücadeleleri de kazanarak ligi lider bitirmenin mutluluğunu yaşarken Batman’a da şampiyonluğu getirerek büyük bir başarıya imza attı.




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