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28 Mayıs 2018 15:38

Batman Belediyesi Hentbol Takımı Trifkovic’i renklerine bağladı

Süper Lig’e güçlü bir şekilde girmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Batman Belediyesi Erkek Hentbol takımı, daha önce Avrupa’nın önde gelen birçok kulübünde başarılı bir şekilde forma giyen sağ oyun kurucu Dusan Trifkovic’i renklerine bağladı.

Batman Belediyesi Hentbol Takımı Trifkovic’i renklerine bağladı

28 Mayıs 2018 15:38


Charalampos Mallios, Bogdan Meduric, Oleksandr Poldorosyk, Nikita Samarskii, Adrian Radulescu, Stefan Ciric ve Nikola Lazic’ten sonra Belediye Erkek Hentbol takımının son yabancı transferi olan Dusan Trifkovic, 25 yaşında ve 1,92 boyunda. Kulüp Başkanı Doç. Dr. H. Murat Şahin, önümüzdeki hafta transfer listesinde bulunan yerli oyuncu transferlerini de sonlandırmayı hedefliyor. Amaçlarının Batman’ı Süper Lig’de en iyi şekilde temsil etmek ve Batman’ı Avrupa Kupalarına taşımak olduğunu belirten Kulüp Başkanı Doç. Dr. H. Murat Şahin, Batman’ın her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, ilimize layık güçlü bir kadro kurmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.




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