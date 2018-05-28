Batman Belediyesi Hentbol Takımı Trifkovic’i renklerine bağladı

Charalampos Mallios, Bogdan Meduric, Oleksandr Poldorosyk, Nikita Samarskii, Adrian Radulescu, Stefan Ciric ve Nikola Lazic’ten sonra Belediye Erkek Hentbol takımının son yabancı transferi olan Dusan Trifkovic, 25 yaşında ve 1,92 boyunda. Kulüp Başkanı Doç. Dr. H. Murat Şahin, önümüzdeki hafta transfer listesinde bulunan yerli oyuncu transferlerini de sonlandırmayı hedefliyor. Amaçlarının Batman’ı Süper Lig’de en iyi şekilde temsil etmek ve Batman’ı Avrupa Kupalarına taşımak olduğunu belirten Kulüp Başkanı Doç. Dr. H. Murat Şahin, Batman’ın her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, ilimize layık güçlü bir kadro kurmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.