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28 Kasım 2017 12:05

Batman Belediyesinden sinek ve sivrisineklerde kışlak mücadelesinde

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yılın 365 günü yaptığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Batman Belediyesinden sinek ve sivrisineklerde kışlak mücadelesinde

28 Kasım 2017 12:05


Mevsimsel koşulları göz önüne alan ekipler, sinek, sivrisinek ve larva ile mücadelede ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi. Ekipler, larvaların üreme alanları olan jit alanları, sulak bodrumlar, rögar (kanalizasyon) ve dere yataklarında kışlak mücadelesi kapsamında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Yumurtaların larva, pupa ve ergin sivrisinek haline dönüşümünü engellemek için yapılan ilaçlama ile söz konusu sivrisinek popülasyonunu en aza indirip buna bağlı oluşabilecek hastalıkları minimize etmek için prensip olarak su sıcaklığı 10 santigrat derecenin altına ininceye kadar belli aralıklarla kontroller yapılıp ilaçlama faaliyetleri sürdürülecek.




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