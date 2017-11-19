Batman Belediyesinden Türk halk müziği konseri

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, TRT İstanbul Radyosu’nun en sevilen seslerinden Türk Halk Müziği Sanatçısı Dünya Tekin’i, Kasım ayı etkinlikleri kapsamında Batmanlı hemşehrileriyle buluşturdu. Ekim ayı kültür sanat etkinliklerinde özel bir televizyondaki ses yarışmasının birincisi olan Batmanlı Emre Sertkaya’yı hemşehrileri ile buluşturan Batman Belediyesi, Cuma akşamı ise yine Batmanlı bir başka ses sanatçısı olan Dünya Tekin’i de Batman’a getirdi. Seyircilerin ara koridorları da doldurduğu konserde Dünya Tekin dakikalarca alkışlandı.

Ücretsiz olan konserde, Batman’ın yetiştirdiği değerlerden olan, TRT İstanbul Radyosu’nun güçlü seslerinden Dünya Tekin, farklı yörelerin sevilen türkülerini seslendirdi. Gördüğü ilgi karşısında duygulanan Tekin, Batman’da hemşehrilerine konser vermekten mutlu olduğunu belirtti. Konser bitiminde, kendisini hemşehrileriyle buluşturan Batman Belediyesi Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’a teşekkür eden Dünya Tekin’e, gecenin anısına Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abidin Bingül tarafından plaket ve çiçek takdimi yapıldı.