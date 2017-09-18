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18 Eylül 2017 14:22

Batman Bölge Devlet Hastanesinde başarılı bir operasyon daha

Batman Bölge Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Doktoru Op.

Batman Bölge Devlet Hastanesinde başarılı bir operasyon daha

18 Eylül 2017 14:22

Dr. Turgay Demir tarafından kentte ilk defa bağırsak sarkması ameliyatı yapıldı.


Batman’da ileri derecede bağırsak sarkması nedeniyle Bölge Devlet Hastanesi acil servisine gelen hastaya başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Acil olarak ameliyata alınan hasta, 5. günün sonunda taburcu edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrah Op. Dr. Turgay Demir, Batman’da gerçekleştirilemeyen bu tür ameliyatların başka illere ve ileri merkezlere sevk edildiğini belirterek, bundan sonra bu tip ameliyatların sevkinin olmayacağını ve hastanemiz bünyesinde gerçekleştirileceğini kaydetti. Ekip olarak ameliyata girdiklerini belirten Op. Dr. Demir, başarılı geçen operasyonun, Batman’da sağlık alanında bir ilk olduğunu ifade etti.




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