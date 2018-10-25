Batman esnafından ‘enflasyonla mücadeleye' destek

Batman'da halıcıdan mobilyacıya, zücaciyeden kırtasiyeye esnaf, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”na destek vermek amacıyla indirime gitti. Dolara ve Trump'a inat eski fiyata satış yaptıklarını ve tüm indirimler dışında yüzde 10 daha indirim uyguladıklarını belirten esnaf, kampanyaya tüm işletmelerin destek vermesini istedi.

Batman'da esnaf, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”na sahip çıktı. Kentte, halıcıdan mobilyacıya, zücaciyeden kırtasiyeye birçok esnaf, mevcut indirimlerine ek olarak yüzde 10 daha indirime gitti. Esnaf, duyuruyu da iş yerlerine astığı pankartlarla yaptı. Dolardan dolayı yüksek zamların geldiğini anlatan halı işletmecisi Harun İpekyüz, “Biz o zaman da, ‘dolara ve Trump'a inat eski fiyatlarla satış yapıyoruz' diye kampanya başlatmıştık. Bu ayda enflasyonla topyekun mücadele kampanyası başladığı için bu mücadeleye destek çıkarak enflasyonla mücadele kampanyası başlattık. Bütün ürünlere normal indirimler dışında ilave olarak yüzde 10 daha indirim yapıyoruz. Enflasyonla bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize” dedi.

“Mobilyacılar olarak destekliyoruz”

Hareketliliğin artması için devlete destek olduklarını söyleyen mobilyacı Talha Gucin, “Fiyatlarımızı yüzde 10 indirdik ama biz bundan daha fazlasını yapıyoruz. Tüketicilerin alım güçlerini göz önünde bulundurarak onlara bu ortam da alışveriş ihtiyaçlarını karşılamada çok büyük destekler sağlıyoruz. Bunu yaparken hem kendimiz açısından hem de devletimiz açısından bir hareketliliği oluşturmak enflasyona karşı mücadele vererek içinde bulunduğumuz kriz durumunu daha hızlı bir şekilde atlatmak adına bunları sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Mobilyacılar olarak bunu destekliyoruz” diye konuştu.

“Elimizi taşın altına koyuyoruz”

Az kazandıklarını dile getiren kırtasiyeci Sidar Savgın, “Türkiye'de yaşanılan bu dolar krizinden dolayı biz zaten kendi ürünlerimiz de yüzde 20 indirim yapmıştık. Şimdi ise enflasyonla mücadele ile tüm ürünlerimiz de yüzde 10'luk ekstra bir indirim yapıyoruz. Bazen az kazanıyoruz, hatta zararına da satış yapıyoruz ama sırf milletimiz için bizde elimizi taşın altına koyuyoruz. Tüm Türkiye genelinde bu kampanya devam ettiği sürece halkımız için iyi olacaktır” ifadelerinde bulundu.

“Birlik ve beraberlik olursa kazanacağız”

Esnafla beraber mücadele edeceklerini söyleyen zücaciyeci Mustafa Günel, şunları kaydetti:

“Enflasyonla ilgili kampanya başlattık. Enflasyonla topyekun ile mücadele ediyoruz. Zararımız oluyor ama Türkiye, halkımız ve milletimiz için bir destek oldu. Tüm ürünlerde yüzde 10 indirim 14 gün boyunca devam edecek. Bütün Batman esnafının da böyle bir kampanya başlatmasını istiyoruz.”

“Türkiye için iyi olacak”

Müşteri Sevda Elgay ise, “Bütün esnafların böyle bir kampanya yapmasını istiyoruz. Bu kampanya Türkiye için çok iyi olacak. Tüm esnaf bu kampanya ile el ele vererek Türkiye'deki krizi ortadan kaldırabilirler” dedi.