Batman esnafından TL’ye destek sürüyor

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybını engellemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yastık altındaki dolarları bozdurun çağrısına Batman’dan bir destek daha geldi. Batman’da ithal zücaciye ürünleri satan Mustafa Güner isimli bir esnaf başlattığı kampanya ile 500 dolar bozduranlara 150 TL değerindeki banyo seti hediye ederken, yapılan alışverişlerde ise yüzde 15 indirim kampanyası başlattı. İndirim ve hediye kampanyası hakkında bilgi veren esnaf Mustafa Güner, “Ürünlerimiz komple dolarla alınıyor. Yurt dışından ithal ediliyor ürünlerimiz. Alışımız dolar olunca bazı firmalar ürünlerin satışını dolar ve kurun yüksek olmasından dolayı fiyatlarda artış olacak diye satış bile yapmıyordu. Biz ise dolara inat yüzde 15 indirim yaptık. Dolara inat tüm ürünlerde yüzde 15 indirim yaptık. Bir kampanyada bugün ekledik ve 500 dolar bozdurup fişini getirene 150 TL değerinde bir tane banyo seti hediye edeceğiz. Ülkemizin yeniden kendini toparlayıp düzelmesi için stok yapmıyoruz ve biz ürünlerimizi satıyoruz, ürünlerimizi tüketiyoruz. Şuan kar etmiyoruz. Maliyetine satıyoruz. Milletimizi için, devletimiz için Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi dolar bozdurup Türk Lirası’nın değer kazanması için biz de bu kampanyayı uyguluyoruz. 500 dolar bozdurup fişini getirene, biz de buruda banyo seti vereceğiz” dedi.