Batman fıstık diyarı olacak

Sason İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Batman’da yapılacak aşılama çalışmaları kapsamında il merkezine bağlı köylerde 8 bin, Beşiri’ye 26 bin, Hasankeyf’e 4 bin, Gercüş’e 26 bin, Sason’a 10 bin, Kozluk’a 26 bin adet fıstık çöğürüne aşılama çalışmaları yapılacak. Gerekli şartları taşıyan bahçelerde aşılanacak fidan sayısının alt sınırı 60, üst sınır ise 400 adet olarak belirlendi. Yapılacak aşılama çalışmalarının tamamı anlaşma yapılan yüklenici firma tarafında yapılacağından dolayı bu projeden faydalanacak olan yetiştiriciler tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Sason İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eyyüp Aktaş, “İlçemizde fıstık yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerimiz, dilekçe ile müdürlüğümüze başvurmaları yeterli olacaktır. Bu projede yer alan aşılama tamı ücretsiz ve yapılacak bütün çalışmalar anlaşmaya varılan yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bu fıstık projesi sayesinde ilimiz 3-5 yıl içerisinde fıstık ihraç edecek illerin arasına gireceğine inanıyorum. Fıstık çok önemli bir geliri olan bir üründür. Muhafazası, satışı ve bakımı çok kolay olan bir üründür. Çiftçilerimizin talep etmesi durumunda ilçemize gönderilecek aşı gözünde sayıyı artırabiliriz. İlçemiz son yıllarda özelikle çilek, böğürtlen ve arıcılıkta adını duyuran ve tarımda her geçen gün büyüyen bir ilçe haline geldiğini görmek bizleri yeni projelere itmektedir. Yeni projelerle çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.