Batman Gültepe Mahallesi’ne yeni bir park daha yapılıyor

Batman’ın yeşil alan ihtiyacını karşılamak için park ve bahçe sayısını hızla artıran Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan orta refüj, kavşak ve kaldırımlarda çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları gerçekleştirirken diğer yandan da yeni parkların yapımını sürdürüyor. Batman Gültepe Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı ile Yeni Çağ Caddesinin kesiştiği noktada bulunan 4323. Sokaktaki boş alan park olarak değerlendirilecek. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park yapılacak alanda dolgu ve zemin düzenleme çalışmalarına başladı. Ön hazırlıkların ardından parkta üst yapı çalışmalarına başlanacak.