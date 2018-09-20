Batman Halk Kütüphanesinden yılda 40 bin öğrenci faydalanıyor

Batman'da öğrenciler ve vatandaşlar, Halk Kütüphanesine yoğun ilgi gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Halk Kütüphanesinden yılda 40 bin öğrenci faydalanıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, kütüphanenin 08.00-22.00 arasında hizmet verdiğini belirterek, “İnternet erişim merkezi bireysel ve çocukların bölümü olmak üzere 3 ana salonda hizmet vermekteyiz. Günde 800 öğrenci geliyor. 55 bin kitap mevcut. Yaz mevsimi ve hafta sonları da açıktır” dedi.

Önümüzdeki günlerde Batman Model Kütüphanesinin ihalesini yapacaklarını anlatan Aslanlı, “Ayın 27'sinde ihalesi yapılacaktır. Önümüzdeki günlerde okuyucularımız çok daha güzel, rahat ve nezih ortama sahip olacak” diye konuştu.

“Oturmak için sıraya giriyoruz”

Kütüphanenin çok yoğun olduğunu anlatan öğrenci Bilal Eren ise, “Yer bulabilmek için sabah erkenden burada oluyoruz. Yoğunluk buranın verimliliğinin göstergesidir. Oturmak için sıraya giriyoruz bazen yer de bulamayıp eve dönüyoruz. Ailelerimiz neden eve geldin yer yok muydu diyor. Bende yer yok dediğim zaman inanmıyorlar. Bundan dolayı her semte bir kütüphanenin olmasını talep ediyoruz” ifadelerinde bulundu.