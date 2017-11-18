Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 19:57

Batman Havalimanı’nda bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu

Batman Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu kapısı yakınlarına bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Batman Havalimanı’nda bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu

18 Kasım 2017 19:57


Olay, Batman Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu kapısında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş kapısının yakınlarına bırakılan valiz paniğe neden oldu. Çantayı fark eden havalimanı güvenlik yetkilileri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak iç ve dış hatlar gidiş yolunu yaya ve araç trafiğine kapattı ve çantanın bulunduğu alana emniyet şeridi çekti. Daha sonra olay yerine bomba imha ekipleri intikal etti. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı şüpheli çantayı inceledi. Kontrollerin ardından olumsuz bir durumun olmadığını tespit eden bomba imha uzmanı, çantayı açtı. Havalimanında kısa süreli paniğe yol açan valiz içinden kıyafetler çıktı. Kapatılan yolun tekrardan açılmasının ardından durum normale döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
16
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç