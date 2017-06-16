Batman Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine Özkul atandı

Dr. Sedat Özkul atandı. Özkul, fiziki şartları zorlayacaklarını belirterek, yeni servisler açıp, kentteki yatak sayısını arttıracaklarını belirtti.

Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Sedat Özkul atandı. Kentte yapacağı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Özkul, “Batman’a yeni geldim. Batman hakikaten sağlık konusunda ilklere imza atmış bir şehir. Düşüncemiz inşallah önümüzdeki süreçte sağlık konusunda çıtayı olduğunca yükseltmektir. Hak ettiği seviyeye ulaştırmaktır” dedi.

“Branşları ve yatak sayısını arttıracağız”

Batman’da toplam yatak sayısı 650 civarında olduğunu, bunun da toplam 500 bin nüfusa dayanmış bir kente az olduğunu anlatan Özkul, “Mümkün mertebe fiziki şartları zorlayacağız. Yapabilirsek yeni servisler açacağız ve yatak sayısını artıracağız. Amacımız bu hizmeti halkın ayağına götürmek. Bu anlamda ihtiyaca binaen Batman’ın muhtelif yerlerinde semt polikliniği açmak. Bunun dışında eksik branşlar da var. Örneğin romatoloji gibi ihtiyaç olan diğer dallarda bakanlıkla görüşerek bu branşların temin edilmesi ve halkın hizmetine sunulmasıdır. Ayrıca malumunuz olduğu üzere şuan da Batman’da yapımı durdurulmuş bir hastane var Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi. Bunu mümkün mertebe valilikle diyalog kurarak en yakın zamanda yapımına tekrar başlanarak, halkın hizmetine sokmaya çalışacağız. Çünkü şuanda bildiğiniz gibi Batman, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerde doğurganlık çok yüksek. Bu da şunu ortaya koyuyor bu tip şehirlerde özelikle çocuk ve kadın doğum hastaneleri konusunda yeni yatırımların gerektiğini ortaya koymaktadır. Biz de bu bölgenin ihtiyacına binaen özelikle çocuk ve kadın hastalıkları konusunda ciddi bir hassasiyetimiz var” diye konuştu.

“Batman halkına kapım açık”

Bir projesinin daha olduğunu anlatan Özkul, “Batman gibi sağlık sektöründe geniş portföy sahip bu şehrin imkan dahilinde belki de Ortadoğu’da sağlık turizmini nasılsa şuanda İstanbul’da Avrupa’yla entegre olan sağlık turizmi varsa düşüncemiz Batman’ı Ortadoğu ile entegre olan ve oradan hastanın buraya gelip hem tedavi olduğu, bunun yanında gerekirse bu güzel şehirlerimizin turizmin tanıtılması ve halkımızın ve esnafımızın para kazanması gibi projelerimiz var. Ayrıca şunu bilinmesini istiyorum Batman halkına ve herkese kapım sonuna kadar açıktır. Sağlık konusunda makul ve meşru istekler noktasında benim ve bütün ekibimin kapısı sonuna kadar açıktır. Herkes rahatlıkla bize sıkıntılarını anlatabilirler. Batman halkını şunu bilsin sağlık konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır” ifadelerinde bulundu.