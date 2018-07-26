Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 16:33

Batman Müftülüğünden kurban bağışı çağrısı

Batman İl Müftülüğü “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganı ile kurban bağış kampanyası başlattı.

Batman Müftülüğünden kurban bağışı çağrısı

26 Temmuz 2018 16:33


İl Müftüsü Turgut Erhan, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Batman Şubesi’nde "2018 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" programını tanıttı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından 1993 yılından beri vekâletle kurban kesimi programı gerçekleştirildiğini söyleyen İl Müftü Erhan, “25 yıllık tecrübesi ile emanetleriniz emanetlerimizdir düsturu ile kurban faaliyetlerini büyük bir hassasiyet, itina ve sorumluluk duygusuyla yürütmektedir. Vakfımızın "dini esaslara uygun ve güven veren" bir yapılanmayla bu yıl da gönül coğrafyasına hizmet etmeye hazırdır. Bu yılki sloganımız "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla hareket edilecektir. Bu kapsamda, yurt içinde 280 kesim bölgesinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde Başkanlığımızın, TDV görevli ve gönüllülerimizin nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirilecektir” dedi.



2017’de Batman’da 175 hisse kurban verildi


2017 yılında Türkiye’nin farklı İl ve İlçelerinde yaşayan vatandaşlarımızdan Batman’a 175 hisse kurban geldiğini söyleyen Müftü Erhan, “Vekâlet yoluyla Batman’a gönderilen kurban hisseleri için titizlikle kurbanlarımızı seçip satın alarak, din gönüllülerimizin nezaretinde kesimini gerçekleştirip ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur’an Kurslarına ve öğrenci yurtlarına ulaştırdık” diye konuştu.



Bağışlar online yapılabilecek


Batman İl Müftülüğüne veya TDV Batman Şubesine gelerek kurban bağışında bulunabileceğini söyleyen Müftü Turgut Erhan, “Vatandaşlarımız, ’www.tdv.org’ ve ’bagis.tdv.org’ adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra İlçe Müftülüklerimize, cami görevlilerimize, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir” dedi.



Kurban bedeli 850 TL


Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2018 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini vurgulayan Müftü Erhan, “Kurbanlarımız başta ülkemiz olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan tüm kardeşlerimize umut olsun” diyerek Batman’daki ilk kurban bağışını gerçekleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç