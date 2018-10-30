Batman Petrolspor - Kasımpaşa maçı tatil edildi

dakikada Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita'nın yüzüne isabet eden pet şişeyle yaralanmasının ardından tatil edildi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında TFF 3. Lig ekibi Batman Petrolspor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşmada uzatma dakikalarına Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğü ile girilirken, tribünlerden Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita'nın yüzüne pet şişe atıldı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında atağa çıkan Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita, 14 yaşındaki bir taraftarın attığı pet su şişesinin yüzüne gelmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Koita, soyunma odasına girerken yeniden fenalaşınca ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaşanan talihsiz olay sonrası maçın hakemi Özgür Yankaya karşılaşmayı tatil etti.

Su şişesini atan ve ismi öğrenilemeyen 14 yaşındaki taraftarın gözaltına alındığı ve Batman Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.