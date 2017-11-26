Batman Petrolspor, Kozan Belediyesporu 4-1 mağlup etti

Karşılaşmayı Batman Valisi Ahmet Deniz, Petrolspor Başkanı Ekrem Konaç ile birlikte çok sayıda futbolsever izledi. Oyuna hızlı başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 7. ve 14. dakikalarda Yusuf Akbulut’un attığı golle 2-0 öne geçti. 42. dakikada serbest atıştan Atilla Erel’in düzgün vuruşu gol olunca Petrolspqor ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Uzun bir aradan sonra ilk defa stressiz maç izleyen Petrolspor taraftarları türibin şovları yaparken, Petrolsporlu futbolcular oyunun kontrolünü bırakmadan mücadele etti. 54. dakikada Kozan Belediyespor şeref sayısını Abdulsamet’in ayağından kazanırken, Petrolsporlu futbolcular 4. gölü atmak için atak oynamaya başladı. 67. dakikada Emre Bayram’ın şık gölü takımını rahatlatırken, Petrolspor kalan dakikalarda top çevirerek 90 dakikayı tamamladı. Petrolspor, Kozan Belediyespor karşısında attığı 4 golle 3 puanı hanesine yazdırırken puanını 21’e yükseltti.

Petrolspor Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupasında Konyaspor ile karşılaşacak. Hafta sonu ise grup lideri Manisaspor ile karşılaşacak.