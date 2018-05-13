Batman salsa yarışmasında Türkiye dördüncüsü oldu

etap yarışmasında Türkiye dördüncüsü oldu.

Batman’da özel bir sanat akademisinde eğitim alan 8 yaşındaki Aslım Karahan ve Ahmet Orhun Bebek, 21-22 Nisan tarihlerinde 2. Marmaris Zaya Dans Festivali kapsamında Türkiye Dans Sporları Federasyonunun düzenlediği Salsa Türkiye Şampiyonası 5. etap yarışmasında derece elde etti. Ortaokul öğrencilerinden Elif Taş, Nehir Bedir, Beste Kesenci, Ceren Kaya, Cemre Eren ve ilkokul 2. sınıf öğrencilerinden Mehmet Çınar Şinikoğlu, Roza Lana Gök, Görkem Ada Celbek, Doruk Bedir, Aslım Karahan ve Ahmet Orhun Bebek iki grupta performanslarını sergiledi. Öğrencilerden Mehmet Çınar Şinikoğlu, Roza Lana Gök, Görkem Ada Celbek, Doruk Bedir de yarışmada yarı finale çıktı.

“Böyle bir başarıyı bekliyordum”

6 ay boyunca çocukları yarışmaya hazırlayan dans eğitmeni Kadir Cihan Seven, bu başarıyı beklediğini ve öğrencilerin daha iyi başarılar elde edeceğini belirtti. Seven, “Dans eğitmeniyim. Özel bir kolejde çalışıyorum. Kolejde çalıştığım çocuklardan yetenekli gördüğüm çocukların velisi ile görüştüm. Onlara salsa branşında çocuklarının ilerleyebileceğini anlattım. Velilerimiz de destek oldular. Ekim ayından beri çalışıyoruz. 6 aylık çalışmanın sonucunda Marmaris’te düzenlenen salsa yarışmasına katıldık. Çocuklarımız Türkiye dördüncüsü oldu. Aynı zamanda festivalin ana sahnesinde gösterilerini sergilediler ve kupalarını aldılar. Çocuklarımdan böyle bir başarıyı bekliyordum. Çünkü herkes salsa yapabilir mesafeler ne kadar uzak olsa da. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seneye daha iyi hazırlanıp, daha iyi başarılar elde etmek için tekrardan yarışacağız” dedi.

Dördüncü olan Aslım Karahan, yarışmaya katıldığı için çok sevindiğini söyledi. Karahan, ”Yarışmaya katıldığım için çok sevindim. O gün hayatımın en güzel günüydü. Bir daha katılmak isterim. Salsayı 6 aydır çalışıyoruz. En sonunda bunu başarabildik. Bu başarıyı çok bekliyordum” diye konuştu.

Diğer danslardan en çok salsayı beğendiğini söyleyen Ahmet Orhun Bebek ise, 6 ay hazırlık yaptıklarını ifade etti. Bebek, "Bu sürede Kadir öğretmenimiz bizimle çok ilgilendi. Marmaris’i çok sevdim. Bir daha gidersek çok mutlu olacağım. Her şey çok güzeldi. Diğer danslardan en çok salsayı beğeniyorum. Salsa müziği daha çok hoşumuza gidiyor. O yüzden salsa dansını tercih ediyorum” şeklinde konuştu.