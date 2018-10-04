Batman şehitleri memleketlerine uğurlandı

Mardin'in Dargeçit ile Batman'ın Gercüş ilçesi arasında kalan bölgede teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 7 askerden 3'ünün naaşları memleketlerine uğurlandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı ve Batman'ın Gercüş ilçesi sınırındaki Altınoluk köyü kırsalında terör örgütü PKK tarafından önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 7 askerden 3'ünün hastanedeki işlemleri tamamlandı. Batman Bölge Devlet Hastanesi morgundan alınan 3 askerin naaşı, havalimanına getirildi. Şehitler, burada düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Tören, basına kapalı gerçekleştirildi.

Şehit 4 askerin naaşlarının da hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine uğurlanacağı bildirildi.

Öte yandan, patlamada yaralanan 2 askerden 1'inin de GATA'ya sevk edildiği öğrenildi.