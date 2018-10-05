Batman teröre lanet için yürüdü

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 8 askerin şehit olduğu terör saldırısı vatandaşların düzenlendiği yürüyüşle protesto edildi.

Batman Düşünce ve İnanç Platformunu üye dernekler tarafından ‘Terörü Telin, Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Batman Park AVM önünde toplanan binlerce Batmanlı, Atatürk Parkına kadar yürüyüş yaparak terörü lanetledi. Yürüyüş sonrası Atatürk Parkı'nda kurulan platformda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Düşünce ve İnanç Platformu dönem sözcüsü ve Memur-Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin yaptığı açıklamada, “Dün 8 şehit verdik. 8 can, 8 evlat, 8 ana, 8 kardeş, 8 baba; Kim ne derse desin. Dün, 8 yarım kalmış hikâyeye, 8 yiğit verdik. Barıştan yana olmadığını çözüm sürecini baltalayarak ortaya koyan taşeron örgüt PKK, bölgemizin ve ülkemizin istikrarını bozmaya devam etmektedir. Yıllardır bölge halkına uzun yıllar unutamayacakları eziyetler çektirmiş, özellikle hendek (çukur) eylemleriyle birlikte evlerini barklarını başlarına yıkmış, pek çok il ve ilçemizi yaşanmaz hale getirmiştir. Masum insanların canına kast edecek kadar alçalan terör örgütleri; kimi zaman beyinlerini uyuşturarak canlı bomba haline getirdikleri zavallıları, asker, polis, sivil, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan insanlarımızın arasına sürerek patlatmakta; kimi zaman bir bombanın pimini çektirerek katliam yapmaktadırlar. Yüzlerce masumun canına kıyan terör örgütleri ve onları kullanan güçler, ne yaparsa yapsınlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır.

Bu vatan hepimizin, bu bölge hepimizin, bu şehir hepimizin her şeyden önce bu kardeşlik hepimizindir. Sakın alçakların oyunlarına gelmeyin. Sizleri aydınlık gelecekler bekliyor. Batman Düşünce ve İnanç Platformu olarak, ülkemizde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin kazanacağını bir kez daha haykırıyoruz. Bütün terör örgütlerini, onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetliyor; terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz” dedi.