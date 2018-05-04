Batman Üniversitesi Ortadoğu’ya Açılıyor

Olağan Toplantısı’nda 5 üniversite ile akademisyen ve öğrenci değişim protokolü imzalayan Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, toplantı sonrasında Kudüs’e yapılan ziyarette de El-Kudüs Üniversitesi ile akademisyen ve öğrenci değişim protokolü imzaladı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Aydın Durmuş, Ürdün Prenses Sümeyye Teknoloji Üniversitesi, Amman Arap Üniversitesi, Ürdün Ortadoğu Üniversitesi, Ürdün Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ürdün Al-Zaytoonah Üniversitesi ve Filistin el-Kudüs Üniversitesi ile öğrenci ve akademisyen değişim protokolü imzaladıklarını açıkladı. Ürdün’de ve Kudüs’teki üniversitelerden hem öğrenci değişimi hem de akademisyen değişimi yapılabileceğini belirten Rektör Durmuş, “Protokol çerçevesinde hem İslami İlimler Fakültesi’nde okuyan öğrencilerimiz hem de diğer öğrencilerimizin Arapça öğrenmek için Ürdün ve Kudüs’teki üniversitelere gidebilecek, aynı şekilde akademisyenlerimizde bundan faydalanabilecektir” dedi.

Batman Üniversitesi olarak Kudüs ve Ürdün’den gelen öğrencilere kabiliyet ve kalite açısından iyi olduğumuz makine, inşaat, elektrik elektronik, bilgisayar ve petrol mühendisliklerinde çok faydalı olacaklarını belirten Rektör Durmuş, İslam ümmetinin yeniden birleşmesine bir katkı mahiyetinde olan bu protokollerin bir karınca misali ateşe su taşımak olduğunu söyledi. Avrasya İpekyolu Üniversiteler Konsorsiyumu (ESRUC) 7. Olağan Toplantısı’ndan sonra Filistin’de Kudüs Üniversitesi’ni ziyaret ettiklerini belirten Prof. Dr. Durmuş, “Ürdün’den Kudüs’e gitmek gerçek bir esaretin nasıl yaşandığının görülmesi açısından oldukça önemli, daha sınırda İsrail zulmü başlıyor, sizi sınır kapısında saatlerce bekletiyorlar, kameralardan izliyorlar, bin bir sualden sonra bazen izin veriyor, bazen izin vermiyorlar. İsrail polisinin yüzüne Filistin’de bakamıyorsunuz, hemen tehdit ediliyorsunuz. Filistinli kardeşlerimiz gerçekten bir açık hava hapishanesinde yaşıyor. Bunu gözlerimizle müşahede ettik. Ümmetin birliği ve dirliği sağlanmazsa bu esaret daha yıllarca sürecek. Rabbim ümmeti bir ve diri kılsın inşallah” diye konuştu.