Yeni öğrencilerin kayıt işlemlerini yerinde inceleyen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, kayıt yaptıran öğrencilere hoş geldiniz diyerek, Batman Üniversitesi tercih etmelerinden dolayı teşekkür etti. Son birkaç yıldır e-devlet üzerinden kayıtların yapılmaya başlanmasıyla öğrencilerin çok rahat bir kayıt yaptırma süreci yaşadığını ifade eden Rektör Durmuş, e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz için kayıt bürosu açtıklarını, bu sebeple bir yoğunluk yaşanmadan kayıtların yapıldığını söyledi.

Öğrenci sayısı 15 bin’i geçti

Batman Üniversitesi’nin yeni kayıtlarla birlikte mevcudunun 15 bini geçtiğini ifade eden Rektör Durmuş, yüzde 89 doluluk oranıyla ülke üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Tercih sonuçlarına göre ön lisans programlarında doluluk oranlarının yüzde 100 olduğunu ifade eden Rektör Durmuş, üniversitenin çok ciddi bir teveccüh gördüğünü, Türkiye geneli üniversitelerin doluluk oranları sıralamasında 16. olduklarını, 2007 yılında kurulan bölge üniversiteleri arasında ise yüzde 100 doluluk oranına sahip tek üniversitenin Batman Üniversitesi olduğunu söyledi.

Hedeflerinin ön lisans programları doluluk oranında olduğu gibi lisans programlarında da yüzde 100 doluluk oranına ulaşmak olduğunu ifade eden Rektör Durmuş, lisans programları doluluk oranlarının yüzde 67 olduğunu, genel doluluk oralarının ise yüzde 89 olduğunu açıkladı.