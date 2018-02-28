Batman Üniversitesi’nde 28 Şubat ve Kudüs konuşuldu

28 Şubat ve Kudüs konulu konferansa Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Tarihçi-Yazar Av. Emin Güneş, Öğretim Görevlileri ve öğrenciler katıldı. 28 Şubat ve Kudüs konulu konferansta konuşan Rektör Durmuş, “Son yıllarda ülkemizde yaşadığımız 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 Post Modern Darbe ve son olarak da 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi İslam coğrafyasında oynanan oyunlara örnekler oluşturmaktadır. Bunlar çok iyi okunmalı analiz edilmelidir. Ne zaman ki ülkemiz ekonomide, sanayide ve teknolojide atağa geçtiğinde batılı emperyalist güçler ile içimizdeki menfaatperest hain gurupların işbirliği ile ülkemizi zayıflatarak adeta sömürge altında kalmasını istemektedirler. Tüm İslam ülkelerinde olduğu gibi geçmişte Osmanlı’nın içinde ve günümüzde de çeşitli dönemlerde Batıla hizmet eden FETÖ, DEAŞ, PKK ve benzeri yapılar olmuş, ülkeyi içerden onlar, dışarıdan ise dış güçler zayıf düşürmeye çalışmışlardır” dedi.