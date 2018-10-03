Batman Üniversitesinde Geleneksel 2. Aşure Günü düzenlendi

Aşure Günü, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un katılımıyla düzenlendi.

4 bin kişilik olarak Merkez Kampüs ve Batı Raman Kampüsünde düzenlenen Geleneksel 2. Aşure Günü'ne Batman Üniversitesi personelleri ve öğrenciler katıldı. Batman Üniversitesi öğrenci ve personellerinin yoğun katılım gösterdiği Geleneksel 2. Aşure Gününe konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, “Muharrem ayında İslam alemi olarak çok büyük acılar yaşadık ve bu acıları da yüreğimizde hissediyoruz. Biliyorsunuz İslam coğrafyasını karıştırmak isteyenler bu coğrafyada Müslümanlar arasına fitneyi sokmuş, kardeşi kardeşe kırdırmıştır. Bu durum hala günümüzde devam ediyor. Maalesef küffarın bu coğrafyada oynadığı oyundur. Bunu hepimiz yaşıyoruz. İnşallah insanlarımız, öğrencilerimiz bu coğrafyada çok akıllı olacak, bu oyunlara gelmeyecekler. Biz devlet olarak sizin her türlü ihtiyacınızı karşılamaya çalışıyoruz. Sizden de bir isteğimiz var. Devlet olarak, hocalarınız olarak, isteğimiz sizin okumanız, aklı hür vicdanı hür olarak davranmanız. İslam dini akıl dinidir. Bu millet öyle bir millet ki, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ile çok büyük bir millettir. Bunu 15 Temmuz'da dünya gösterdik. Bunu Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı olarak kardeşliğimizi pekiştirerek 15 Temmuz'da hem vatan savunması yaparak gösterdik” dedi.