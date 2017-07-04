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04 Temmuz 2017 15:43

Batman Üniversitesinden engellilere yeni kontenjan müjdesi

Batman Üniversitesi, engelli vatandaşlara özel yetenek sınavında başarılı olması koşuluyla spor yöneticiliği, müzik ve resim bölümlerinde okuyabilmeleri için engelli kontenjan sayısını toplam 4’ten 16’ya çıkardı.

Batman Üniversitesinden engellilere yeni kontenjan müjdesi

04 Temmuz 2017 15:43


Türkiye ’de ilk defa Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) engelli öğrenciler için Batman Üniversitesi tarafından kontenjan açıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Spor Yöneticiliği Bölümünde 4 olan engelli öğrenci kontenjan sayısını bu yıl 12’ye çıkardıklarını, ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim ve Müzik bölümlerinde de toplam 4 yeni engelli öğrenci kontenjanı açtıklarını söyledi. Batman Üniversitesi tüm bölüm ve programlarından engelli vatandaşların istifade etmesi için çaba içerisinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Durmuş, engelli vatandaşların Batman Üniversitesi BESYO ve GSF özel yetenek Sınavında başarıl olmaları halinde spor yöneticiliği, müzik ve resim bölümlerine 2017-2018 akademik yılında toplam 16 engelli öğrenci alınacağı belirtti. Yetenekli engellilerimizin desteklenerek sporcu ve sanatçı olarak yetişmelerinin sağlaması için önlerindeki tüm engellerin kaldırılarak başarılı olmaları için çaba içerisinde olduklarını belirten Durmuş, “Üniversite öğretiminden sonra inşallah engelli öğrencilerimiz yerel, ulusal ve uluslararası arenada başarılı birer sanatçı ve sporcu olarak göğsümüzü kabartacaklardır. Engellilerimizin azmine ve çalışkanlıklarına güveniyorum. Türkiye’de engellilerimizin elde ettikleri başarılar bizlere de cesaret vermektedir” dedi.




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