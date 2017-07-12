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12 Temmuz 2017 20:23

Batman Üniversitesinin eski rektörü FETÖ’den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Batman Üniversitesi eski rektörü ve halen Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekilliği ile Hasankeyf Kazı Heyeti Başkanlığı görevinde bulunan Prof.

Batman Üniversitesinin eski rektörü FETÖ’den tutuklandı

12 Temmuz 2017 20:23

Dr. Abdusselam Uluçam tutuklandı.


Batman’ın Hasankeyf ilçesinde arkeoloji kazı çalışmaları sırasında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Batman Üniversitesi eski rektörü ve Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, 4 günlük gözaltı süresi sonrasında adliyeye çıkarıldı. Yaklaşık 3 saat süren duruşma sonrası mahkeme heyeti, Uluçam’ın tutuklanmasına karar verdi. Batman Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Uluçam’ın örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz ile yakın ilişki içinde olduğu ve FETÖ ile iltisaklı olduğu öne sürülen Arnavutluk’taki Epoka Üniversitesi ile protokol imzaladığı, 17/25 Aralık operasyonları ile 15 Temmuz’daki darbe girişimine rağmen protokolü iptal etmediği belirtildi.




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