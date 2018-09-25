'Batman' uyuşturucuya savaş ilan etti

Batman'da uyuşturucu satıcısı ve müptelalarının artmasına tepki gösteren ve çoğu esnaf olan vatandaşlar, gruplar halinde metruk binaları gezerek, madde bağımlılarına uyarılarda bulundu. Mahallelerinde uyuşturucu satımı ve kullanımına izin vermeyeceklerini belirten vatandaşlar, metruk binaların yıkılmasını istedi.

Batman'da, güvenlik güçlerinin özellikle de okulların açılmasından bu yana yoğun çabalarına rağmen, uyuşturucu satımı ve kullanımının yüksek olduğunu ileri süren vatandaşlar, hem güvenlik güçlerine destek olmak hem de bunun önüne geçmek amacıyla kolları sıvadı. Kısmet Mahallesi'nde bir araya gelen ve çoğu esnaf olan vatandaşlar, uyuşturucu satıcısı ve müptelalarına adeta savaş açtı. Vatandaşlar, 10-15'erli gruplar halinde, mahallede uyuşturucu kullanıldığını tespit ettikleri metruk binalara girerek, gençleri uyardı.

Müptelalara sert uyarı

Bankalar Caddesi 703. Sokak'ta bulanan ve 2 kez yanarak kullanılamaz hale gelen 5 katlı metruk binaya da giren vatandaşlar, burada da uyuşturucu müptelası 2 şahısla karşılaştı. Şahıslara sert uyarılarda bulunan vatandaşlar, bir daha karşılaşmaları durumunda kendilerini polise teslim edeceklerini söyledi. Binadaki duvar yazıları da buradaki uyuşturucu kullanımın ciddiyetini gözler önüne serdi.

“Metruk binalar yıkılsın”

Uyuşturucu karşıtı vatandaşlar, gençlerin metruk binalarda eroin, kokain ve esrar gibi maddeler kullandığını belirterek, bundan rahatsız olduklarını, çocuklarını bakkala bile gönderemediklerini ve binaların yıkılmasını istedi. Sokaktaki 10-12 yaşlarındaki bazı çocukların bile uyuşturucu kullandığına dikkat çeken vatandaşlar, zaman zaman toplanarak, uyuşturucunun önüne geçmek için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.