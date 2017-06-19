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19 Haziran 2017 15:18

Batman Valiliğinden 8 bin aileye gıda yardımı

Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), kentte 8 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Batman Valiliğinden 8 bin aileye gıda yardımı

19 Haziran 2017 15:18


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “SYDV tarafından, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak Ramazan ayı nedeniyle 8 bin aileye nakdi ve ayni yardım yapıldı. İlimizde ikamet eden yardıma muhtaç ailelere toplam 2 milyon 446 bin 200 lira tutarında nakdi yardım yapıldı. Nakdi yardımların yanında kentin farklı mahallerinde ikamet eden bin aileye SYDV tarafından her bir gıda paketi 225 lira olmak üzere toplam 225 bin lira gıda yardımı yapıldı” denildi.


Ayrıca, Ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye evlerinde iftar yemeği verildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Nakdi ve ayni yardımların yanında Vakıf Başkanlığımıza bağlı olarak 10 Mayıs’ta faaliyete başlayan Sosyal Market’ten de bugüne kadar 333 aile bin 451 vatandaşımız yararlanmış ve 216 bin lira tutarında yardım yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.




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