Batman’a atanan Belediye Başkan Vekili hizmete doymuyor

HDP’li belediyelerin iş başında olduğu dönemde 10 yıl boyunca iftar çadırları açılmayan ve Ramazan etkinlikleri düzenlenmeyen kentte uzun aradan sonra böyle etkinliklerin tertiplenmesi vatandaşları memnun ediyor.

Batman Belediye Başkan Vekilliği görevine getirildiği günden bu yana Batman halkı için hizmet üreten Ertuğ Şevket Aksoy, Ramazan ayı için düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi. Batmanlıların büyük bir ilgisi ile karşılaşan Başkan Vekili Aksoy, "Bu Ramazan etkinlikleri gösterdi ki halkımız artık huzursuzluk istemiyor barış, mutluluk istiyor. Bütün çabamız halkımızın mutluluğu içindir. Gönlümüz istiyor ki bu yaptıklarımızın kat kat fazlasını yapalım, çok daha fazlasını yapalım. Her zaman olduğu gibi söylüyorum bu topraklarda, ülkemizde hakikaten dünyanın en iyisine laik insanları yaşıyor. Biz de mübarek Ramazan ayını idrak ederken bütün hemşerilerimizle birlikte daha huzurlu, daha coşkulu, daha mutlu geçirmeyi amaçladık. Onun için bir takım etkinlikler, bir takım faaliyetler düzenledik" dedi.

"Ramazan boyunca 75 bin misafir ağırlayacağız"

Uzun aradan sonra ilk defa Batman’da Ramazan etkinlikleri yapıldığını ve iftar verildiğini belirten Başkan Vekili Aksoy, her gün 2 bin 500 Batmanlı ile birlikte iftar açtıklarını söyledi. Aksoy, "Ramazan ayı boyunca burada 75 bin kişiyi ağırlamış olacağız. Bizim her şeyimiz, geleceğimiz olan çocuklarımızın mutlu olması için imkanlarımızı seferber ettik. Parkta çocuklarımız hem eğleniyor hem de biz onlara bakarak çocukluğumuza gidiyoruz. Bunlar küçük şeyler ama onları burada mutlu görmek bizim için çok önemli çok büyüktür. Bunun dışında haftanın belirli günlerinde Ramazan’ın ruhuna uygun olarak daha mutlu, daha neşeli, daha huzurlu geçirilmesini amaçlayarak daha çok kültürel etkinliklerimiz oluyor. Her şey çok güzel, halkımız artık barışı özledi, halkımız güzellikleri özledi, kaynaşmayı, mutlu olmayı özledi. İnşallah bundan sonra gerek bizim gerek de diğer kurum ve kuruluşlarımızın çabalarıyla halkımızla gönül birliği içerisinde akıl birliği içerisinde inşallah gelecek günler çok daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Halk artık huzursuzluk istemiyor"

Başkan Vekili Aksoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu Ramazan etkinlikleri gösterdi ki halkımız artık huzursuzluk istemiyor barış, mutluluk istiyor. Bütün çabamız halkımızın mutluluğu içindir. Gönlümüz istiyor ki bu yaptıklarımızın kat kat fazlasını yapalım çok daha fazlasını yapalım ama biz ilk günden beri söylüyoruz. Belediyemizin kaynaklarını sadece doğrudan halkımıza yönelik hizmetler için kullanacağımızın sözünü verdik. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar da bu doğrultuda devam ediyoruz. Her şey vatandaşlarımız için daha iyi olacaktır. Ben değerli vatandaşlarımdan devletlerine bizlere güvenmelerini istiyorum, biz onlara çok güveniyoruz. Onları çok seviyoruz. Hep birlikte söylediğim gibi akıl birliği içerisinde inşallah daha güzel günlere doğru ilerleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Ramazan ayının ilk haftalarında değerli sanatçılarımızı ve gruplarımızı misafir ettik. Grup Tilo da hem içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı anlamına uygun tarz müzik yapıyorlar. Diğer taratan da baktığımızda bölgemizden çıkan bir grup onlar bizim çocuklarımız, bizim için anlam ifade ediyorlar. Batmanlı hemşehrilerimizle birlikte çok güzellikler göreceğiz."