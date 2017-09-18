Batman’a hayvan bakım evi yapılacak

Anadolu Hayvan Hakları Federasyon Temsilcisi Hazal Karaaslan, Anadolu Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Ufuk Bayraktar ve Başkan Yardımcısı Mücella Çelik, Batman’a hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezinin yapımı için Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Murat Şahin ile görüştü. Şahin, Batman’a hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezinin yapımı için yer tahsis edildiğini belirterek, hayvan ambulansı alındığını, farkındalık oluşturmak için belli aralıklar ile billboard çalışması yapıldığını, parklara kedi evleri, birçok yere de beslenme ve su odakları konulduğunu ifade etti.