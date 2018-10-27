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Batman'a mevsimin ilk karı yağdı

Batman’da aralıksız yağan sağanak yağmurun ardından mevsimin ilk karı Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağ’ına düştü.

Batman'da aralıksız yağan sağanak yağmurun ardından mevsimin ilk karı Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağ'ına düştü.


Sason'da 4 gündür sağanak bir şeklide aralıksız yağan yağmurun ardından yüksekliği 2 bin 973 metre olan Mereto Dağı'nın zirvesine de mevsimin ilk karının düşmesiyle hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Sıcak ve kurak geçen bir yaz mevsiminin ardından Mereto Dağı'na düşen ilk karın erken geldiğini belirten ilçedeki yaşlılar, bu kışın sert geçeceğini belirterek soğuk hava şartlarına hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguladı. İlçede düşen ilk kar ile birlikte havaların hissedilir derecede soğumasının ardından köylerde kış hazırlığı hız kazandı.

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