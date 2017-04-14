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14 Nisan 2017 11:21

Batman’da 1. Etap Kırsal Kalkınma Tanıtım Toplantısı yapıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımları Desteklenmesi ile ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

Batman’da 1. Etap Kırsal Kalkınma Tanıtım Toplantısı yapıldı

14 Nisan 2017 11:21


İl Kültür Turizm Müdürlüğü konferans salonunda Düzenlenen toplantıya, Batman Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nurettin Kiyas, kamu kurum müdürleri, oda temsilcileri ve yatırımcılar katıldı.


Batman Valisi Ahmet Deniz, "Tarım, insanoğlunun yaşama geçmesiyle beraber hep gündemde olmuş ve tarım stratejik bir üründür. Ülkemizde son 15 yıldır çok ciddi şekilde tarıma destekler var. Şu anda Avrupa’da Türkiye 61 milyar dolarlık katma değeriyle birinci sıradadır. Sadece Batman ilimizde devletimizin son 13- 14 yıldaki desteği 536 milyon TL olmuş” dedi.


Tarımda desteğin devam edeceğini belirten Vali Deniz, “Bugünde 39 tane projemiz geçti, 27 milyon TL’nin yüzde 50’si hibedir. Demek ki 54 milyonluk bir yatırım demek. Bu şunu gösteriyor, demek ki insanımız huzuru görüyor ve geleceğe daha ümitle bakıyor. Bizim de istediğimiz bu zaten” diye konuştu.




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